南區三縣市榮服處與正修結盟 建構青壯榮民就學就業平台

我要評比

正修科技大學與南區三縣市榮服處結盟 建構青壯榮民就學就業平台(林雅惠攝)

為推動募兵、落實志願役退除役官兵就學就業，正修科技大學3日首創與高雄、台南及屏東三縣市榮民服務處結盟簽署「協助促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書」，提供產學專班就學就業平台，輔導到知名企業工作。

「協助促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書」簽署由正修科大校長龔瑞璋與高雄、台南、屏東榮民服務處處長史浩誠、何興隆、黃昆宗聯袂簽署，開啟第二類退除役官兵邁向就學就業新里程碑。

校長龔瑞璋表示，由志願役轉服4年役的青年人大多只有高中職畢業，退伍後就學就業意願很高，產學績效第一名並榮獲教育部典範科大的正修科大，可以提供退除役官兵絕佳就學與就業環境，包括二專、二技、四技、進修部、假日班等多重選擇，讓青年朋友就學就業無後顧之憂。

正修科大在促進國軍退除役官兵就學、就業合作意向書中，特提供「學用合一」方案，分別為「電子工程系」記憶體封測及模組專班方案（華東科技公司）、微科技高級技術員（華泰電子公司）；「餐飲管理系」餐飲管理專班（鼎泰豐、京星餐廳等）；「企業管理系」行銷流通門市服務專班（全家、統一、南仁湖公司等）；「國際企業系」工商管理(三商行、麥當勞、丹堤、福華大飯店等)。

史浩誠處長指出，正值青壯年的第二類退除役官兵，退伍後就要面臨就學與就業問題，能與正修科技大學結盟，對他們有莫大的幫助。

正修科技大學表示，本次區域整合與高雄、台南及屏東三縣市榮民服務處結盟，也首度合作「第二類退除役官兵媒合活動」，3月28日並將於正修科大結合校園徵才，服志願役4至9年還未申辦權益卡的退除役官兵可到場辦理，參加2700個職缺的「就業博覽會」，尋找工作新契機。

(中時)