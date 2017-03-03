台中市抽查電影造型塑膠杯 4款不合格

我要評比

台中市消保官抽查10件在電影院、賣場或網路販售的電影造型塑膠杯，今天公布結果顯示，雖然材質合格，但其中有4款標示不完整，包括2款未申請輸入查驗遭罰鍰3萬元。

為確保消費者所購買的電影造型塑膠杯符合食品容器的標準，台中市消保官抽查10件在電影院、賣場或網路所販售的電影造型塑膠杯。

台中市政府法制局長陳朝建表示，衛生福利部依據國人使用食品容器的習慣，訂定「食品器具容器包裝衛生標準」，並利用材質試驗及溶出試驗等方法進行評估，食品容器必須符合標準，以確保衛生安全。在重金屬及塑化劑的材質與溶出試驗，10件均符合規定。

法制局指出，雖然材質與溶出試驗10件都合格，卻有4款容器商品標示不完整，包括有2款商品未向食藥署申請輸入查驗就在網路販售，經移送業者所在地台北市政府衛生局限期改正，改正前不得繼續販賣。

至於2款商品未向食藥署申請輸入查驗就在網路販售者，法制局說，分別是兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯，已移由台北市政府衛生局裁處業者罰鍰3萬元，並限期回收產品。

法制局表示，業者已決定消費者於去年4月至去年12月16日期間購買兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯，可於今年8月31日前持發票或網路平台購買紀錄向業者辦理退貨、退款。1060303

(中央社)