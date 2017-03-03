台中市抽查電影造型塑膠杯 4款不合格
台中市消保官抽查10件在電影院、賣場或網路販售的電影造型塑膠杯，今天公布結果顯示，雖然材質合格，但其中有4款標示不完整，包括2款未申請輸入查驗遭罰鍰3萬元。
為確保消費者所購買的電影造型塑膠杯符合食品容器的標準，台中市消保官抽查10件在電影院、賣場或網路所販售的電影造型塑膠杯。
台中市政府法制局長陳朝建表示，衛生福利部依據國人使用食品容器的習慣，訂定「食品器具容器包裝衛生標準」，並利用材質試驗及溶出試驗等方法進行評估，食品容器必須符合標準，以確保衛生安全。在重金屬及塑化劑的材質與溶出試驗，10件均符合規定。
法制局指出，雖然材質與溶出試驗10件都合格，卻有4款容器商品標示不完整，包括有2款商品未向食藥署申請輸入查驗就在網路販售，經移送業者所在地台北市政府衛生局限期改正，改正前不得繼續販賣。
至於2款商品未向食藥署申請輸入查驗就在網路販售者，法制局說，分別是兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯，已移由台北市政府衛生局裁處業者罰鍰3萬元，並限期回收產品。
法制局表示，業者已決定消費者於去年4月至去年12月16日期間購買兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯，可於今年8月31日前持發票或網路平台購買紀錄向業者辦理退貨、退款。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。