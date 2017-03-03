WBC》葉君璋情蒐 荷蘭長打驚人 以色列控球不穩

效力天使的西蒙斯今擔任荷蘭開路先鋒。(林勝發 攝)

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經典賽荷蘭隊今展現火力在首場官辦熱身賽中輕取對手，中華隊投捕教練葉君璋也親臨現場觀察荷蘭隊狀況，他表示，荷蘭打擊能力真的相當出色，幾乎每一位打者都有一棒逆轉的能力。

葉總已經連續兩天來到熱身賽看球，昨天先觀察以色列投打群，他指出，以色列投手群，許多球速都滿快的，可惜控球不是很穩定，將有可能是他們的缺點，僅有老將馬奎斯有能力，將球控在想要的位置。

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至於打擊部分，葉總說，感覺以色列選這批球員是有策略，根據一些特性去選人，擅長打團體戰，加上球員們都能夠確實擊球，以投打比起來，昨天看起來打擊有比較好一點。

至於今日觀察荷蘭隊，葉總評析，感覺比以色列高了一階，球員揮擊力道都相當好，揮棒相當積極，不過這對中華隊來說，也許不是壞事，更有機會抓到出局數。

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投手部分，今日曾經旅台的四位投手輪番上陣，包含去年曾效力過獅隊的吉爾，葉總回應，感覺吉爾狀況不錯，加上變瘦了，感覺身體狀況更好，不過評斷這場比賽上場，依造輪值時間應該不會對到台灣，不過還是要觀察一下。

(中時電子報)