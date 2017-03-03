WBC》葉君璋情蒐 荷蘭長打驚人 以色列控球不穩
經典賽荷蘭隊今展現火力在首場官辦熱身賽中輕取對手，中華隊投捕教練葉君璋也親臨現場觀察荷蘭隊狀況，他表示，荷蘭打擊能力真的相當出色，幾乎每一位打者都有一棒逆轉的能力。
葉總已經連續兩天來到熱身賽看球，昨天先觀察以色列投打群，他指出，以色列投手群，許多球速都滿快的，可惜控球不是很穩定，將有可能是他們的缺點，僅有老將馬奎斯有能力，將球控在想要的位置。
至於打擊部分，葉總說，感覺以色列選這批球員是有策略，根據一些特性去選人，擅長打團體戰，加上球員們都能夠確實擊球，以投打比起來，昨天看起來打擊有比較好一點。
至於今日觀察荷蘭隊，葉總評析，感覺比以色列高了一階，球員揮擊力道都相當好，揮棒相當積極，不過這對中華隊來說，也許不是壞事，更有機會抓到出局數。
投手部分，今日曾經旅台的四位投手輪番上陣，包含去年曾效力過獅隊的吉爾，葉總回應，感覺吉爾狀況不錯，加上變瘦了，感覺身體狀況更好，不過評斷這場比賽上場，依造輪值時間應該不會對到台灣，不過還是要觀察一下。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。