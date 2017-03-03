南投信義警方推演「重大人為危安事件」防患未然

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南投縣信義分局今天辦「防制暴力重大人為危安事件」推演。（沈揮勝翻攝）

有鑑於北捷及法國巴黎等城市發生恐攻事件，南投縣警局信義分局今天聯合轄內衛生所、消防分隊及信義鄉農會等單位參與重大人為危安事件警棋推演，以期在危安事件發生時迅速反應，強化治安應變機制。

演練活動在該分局3樓禮堂為推演場所，針對危安事件「預防」、「處理」、「復原」三階段防制作為，推演項目分別就狀況發生通報作業、警力派遣、搶救傷患及遊客安置、現場交管封鎖、偵辦逮捕、勘驗蒐證等程序，藉以與各單位通力合作，確保民眾生命財產安全。

警方提醒民眾，平時多加留意自身周遭環境，如發現可疑人士或不當舉動時，主動向現場維護人員或警方檢舉，俾利爭取反應時間，將可能危害降至最低，透過發揮全民合作力量，守護你我美好生活環境。

(中時)