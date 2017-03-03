紙風車劇團12日在溪口國小演出

溪口鄉長劉純婷（中）邀集天臺殿、溪中第4屆校友會及公所主管等人員募集45萬，邀請紙風車劇團到溪口國小演出。(高錦如攝)

鑑於7年前紙風車劇團至嘉義縣溪口鄉表演，民眾反映熱烈，為讓表演藝術向下扎根、開拓孩童視野，嘉義縣溪口鄉長劉純婷邀集天臺殿、溪中第4屆校友會及公所等人員募集45萬，邀其劇團再次下鄉表演，將於12日在溪口國小熱鬧演出。

溪口鄉長劉純婷表示，想在兒童節前夕給予孩童一個特別的禮物，特地邀集天臺殿、溪中第4屆校友會、公所主管團隊及溪口鄉民代表會等人募款45萬，邀請7年前受歡迎的紙風車劇團再次到嘉表演，讓孩童享受學校書本外的世界。

這次紙風車劇團將演出《台灣幻想曲》，結合美術、戲劇及舞蹈等多樣化元素，其中不乏膾炙人口的戲，如唐吉軻德、嘉義的故事、海底總動員、黑光幻想曲及八歲一個人的旅行，改編自導演吳念真的親身經歷，相當豐富的演出。

(中時)