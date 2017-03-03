建設董座饋母校 周日晚紙風車下鄉至永工演出

紙風車劇團睽違9年，本周日晚間將再度至彰化縣永靖鄉永靖高工演出新劇「台灣狂想區」。（翻攝臉書）

在竹城建設公司董座大力支持贊助下，紙風車368兒童工程本周日晚間7點將至永靖高工演出「台灣幻想曲」，這是紙風車劇團睽違9年再度至永靖下鄉演出，帶來新作，完全免費、自由入場，永靖鄉公所歡迎大小朋友前來感受充滿驚喜的奇幻世界。

永靖鄉長詹木根說，竹城董座張輝煌出身永靖，又畢業於永靖高工製圖科，基於回饋故鄉與母校的心意，大力贊助此次藝術下鄉工程，讓在地的孩子們，透過戲劇感受故鄉的美好、刺激創意發想、體驗藝術展演的洗禮；縣府文化局、公所和永工校方都全力配合。

公所指出，紙風車劇團此次演出特別在美術、戲劇、音樂、黑光多樣化元素的演出中追求新意，精彩可惜，公所和永工也積極配合分工，從排椅子座位、交通疏導、協調停車空間等等軟硬體的提供及支援，希望讓到場欣賞的孩子們都有美好難忘的一夜。

(中時)