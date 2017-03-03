逛街閃電驚喜 台北101周六限時4小時抽機車

台北101購物中心明天舉辦「閃電抽獎活動」，可抽價值7萬7175元YAMAHA新款機車。（業者提供）

這周末不是連續假期，但明天（4日）去台北101購物中心卻有驚喜，業者首次舉辦限時「閃電抽獎活動」，11:00AM~15:00PM四小時內凡在館內消費，從B1美食街、1至4樓精品店以及5樓餐廳，都可憑當日不限消費金額的發票，獲價值7萬7175元YAMAHA新款機車抽獎券1張，限量1000份，有千分之一的機會可抽中近8萬元大獎，比買樂透等開獎還火速。

(中時)