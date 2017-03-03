陳政忠：3位主席參選人 詢問回國民黨意願
士林、北投選區的無黨籍資深市議員陳政忠昨日透露，目前參選中的國民黨主席參選人，至少有3位曾探詢他重返國民黨參選下屆市議員的意願，陳政忠說，他會視國民黨未來發展和整合情況，慎重考慮。陳政忠否認曾有其他政黨如時代力量曾來和他接觸，他強調，自己只有無黨籍選連任或重回國民黨兩個選擇。
陳政忠是台北市議會八連霸資深議員，議會中輩分僅次於五連霸議長、九連霸議員的吳碧珠。熟悉議會生態的人都知道，陳政忠志在正副議長；如果下屆議員選舉現任議長吳碧珠不再尋求連任，則可以篤定認為陳政忠必將攻取議長寶座。但吳碧珠迄未明朗表態，不過知情人士分析，以陳政忠的份量，他的勁敵將是現任副議長陳錦祥，而陳政忠是否重返國民黨，將是他進取議長、至少是副議長的關鍵一步。
陳政忠曾是宏福集團掌門人，他的母親就是《自由時報》創辦人林榮三的妹妹。由於陳政忠經營地方的實力，即使他原先長期代表國民黨選舉，並且是陳家班重要成員，但2006年因宏福案一審判刑20年有期徒刑，儘管他主動向國民黨提出退黨申請，但仍不被接受，北市黨部開除陳政忠黨籍，他仍以無黨籍繼續連任至今。
陳政忠離開國民黨後，力挺女兒陳怡潔以親民黨籍當上立委，他在議會近期也與親民問政小組齊一步調，如同該小組的老大哥，包括親民黨的議員黃珊珊、林國成都和他私交甚篤。無論他是否重返國民黨，一般認為他可以左右關鍵少數，這也是他尋求副議長以上大位的籌碼。
外傳時代力量目前正積極物色地方上實力人物，有國民黨籍議員透露時力曾和陳怡潔接觸；此說被陳政忠否認，他強調，陳怡潔已是現任立委，不可能選下屆議員，此時他不便立即表態，未來將視國民黨整合情況不排除回到國民黨選舉。
(中時)
關鍵字：陳政忠
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