杉林大愛園區婦女靠手作布包走出88風災陰霾 開創出自我品牌
杉林大愛園區一群歷經莫拉克風災的婦女，為了背負家庭變故與責任，硬著頭皮學習縫紉技術，在勞動部輔導下成立縫紉手作坊，開發各式純手工布包廣受民眾喜愛，不僅建立品牌，今年也首創生產履歷，讓民眾知道布包製作及來源。
杉林布包行銷專案管理員谷瑞婷說，這群婦女從原本變故後不知所措，到製作出一個個驚豔的包包，對於自我潛能的開發感到莫大驚喜。
她說，杉林布包以功能及實用性為出發點，並可與客戶討論包包顏色、布料，從選布材、配色、打版、縫製到完成都採透明化，客戶收到產品也是獨一無二的包，故廣受消費者喜愛。
谷瑞婷說，以農業為主的杉林區，許多人因風災失去了原有土地與房舍，布包縫紉工作坊提供了大愛園區婦女一個能兼顧家庭的工作機會，因此每位婦女為了保有這賴以為生的縫紉技術，都傾全力學習及支撐。
谷瑞婷表示，目前布包採網路訂單或展售場行銷，去年初已建立自我品牌，今年將推出完整生產履歷，讓民眾知道哪位專屬縫紉老師製作的包包及負責售後維修服務，開創與眾不同且獨一無二的特色。
(中時)
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