澎農會選舉同額最單純 順利選出理監事

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農會選舉，全台如火如荼展開，澎湖縣農會最為單純平靜，今天同額選出理監事，有多位青年農民的新面孔。

澎湖縣農會今天召開第18屆第1次會員代表大會，45位會員代表今天也順利選出11席理事和3席監事，近期遴聘總幹事，現任陳一正可望順利獲得聘任，完成8連霸。

澎湖縣農會過去幾屆的理監事，大都是上了年紀的老農，今天選出的理監事中，包括男女青年農民，返鄉投入農業。1060303

(中央社)