聽障國手吳思穎 定向越野如人生

定向越野國手吳思穎，從小聽力嚴重受損，須戴人工電子耳才能聽到外界聲音，面對生理缺陷，她仍勇往直前，對她而言，定向越野就是人生。（吳思穎提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月3日

定向越野國手吳思穎，從小聽力嚴重受損，須戴人工電子耳才能聽到外界聲音，面對生理缺陷，她仍勇往直前，對她而言，定向越野就是人生。中央社記者梁珮綺攝 106年3月3日

定向越野國手吳思穎，從小聽力嚴重受損，須戴人工電子耳才能聽到外界聲音，面對生理缺陷，她仍勇往直前，對她而言，定向越野就是人生。（吳思穎提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年3月3日

定向越野國手吳思穎從小聽力嚴重受損，面對生理缺陷，她仍勇往直前，對她而言，定向越野就是人生，「定向越野要穿過高高低低、各種不同道路，就像人生一樣。」

27歲的吳思穎1歲2個月時因德國麻疹造成聽力受損，必須配戴助聽器、人工電子耳才能聽到外界聲音，但她不因聽力受損而沮喪、挫折。如今的她留著一頭長髮、外型甜美，個性樂觀、開朗，

吳思穎的父母為了讓其聽到音樂節奏、旋律，5歲時送她學舞蹈，直到高中擔心她可能因聽力跟不上進度，改讀普通班。

吳思穎說，可能因練舞關係，培養不錯體能，高中老師認為她很適合當個「體育人」，決定報考體育相關科系，大二起接觸定向越野運動。

當然，選擇體育路及決心從事定向越野運動時，家人強烈反對，特別是定向越野，父母擔憂她一個女孩子、又聽不到，從事這樣的冒險運動，萬一遇到困難怎麼辦？吳思穎笑說，「溝通有點困難，所以我直接用行動證明、說服爸媽！」

她參賽時會拿下助聽器，避免助聽器因流汗而故障，在練習時也曾因聽不到外界聲音，被狗咬、被蜜蜂叮，痛到一直哭，但她仍樂此不疲。

「我沒聽過風的聲音，但我的肌膚會知道；我聽不見加油聲，但看得見終點的每個微笑。」她說，跟一般選手相比，她覺得沒有不同，唯一的差異只有她聽不見終點加油團的聲音，只看得到一張張笑臉。

「沒到終點，就沒有成績！」吳思穎從事定向越野7年，對她而言，定向越野讓她更獨立，也學會不要輕言放棄，「當你想要放棄的時候，想想當初你為什麼開始。」她說。

吳思穎於2013年獲頒總統教育獎、成為2013聽障奧運定向越野項目國手、2014年成為定向越野世界錦標賽國手，目前正積極準備今年將在土耳其舉辦的聽障奧運。

今天是國際愛耳日，吳思穎受邀分享自己的人生故事，博得滿堂彩。

北市聯醫表示，為照顧像吳思穎的民眾，也能打開自己的一片天空，目前正推動「弱勢族群眼耳鼻喉科整合照護模式」，幫助早療幼童、中低收入戶、身心障礙者做聽力篩檢，如有安裝人工電子耳需求，憑中、低收入戶證明，扣除政府部分補助後，可向聯醫申請全額補助。1060303

(中央社)