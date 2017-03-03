陸旅遊局出招 赴韓遊提示：慎選目的地

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在南韓計畫部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）觸怒中國大陸之際，大陸國家旅遊局今天發布「赴韓國旅遊提示」，其中提醒大陸民眾「慎重選擇旅遊目的地」。

大陸國家旅遊局在官網表示，最近一個時期，中國大陸公民入境南韓濟州島受阻事件急劇增多，部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長，引起輿論和社會各界廣泛關注。

大陸國家旅遊局表示，對此高度重視，先後在北京約見南韓駐陸大使館、南韓文化院、南韓文化體育觀光部駐陸機構官員，就相關問題提出嚴正交涉。

大陸國家旅遊局接著提醒中國大陸公民，「清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地」。

大陸國家旅遊局提醒大陸民眾，赴韓旅遊須於行前認真、全面了解南韓入境政策，並根據要求準備好相關資料。如遇緊急情況、受到不公正對待或發生糾紛，可及時與駐當地使領館聯繫，並收集和保存相關證據，以便日後透過投訴或司法途徑解決。1060303

(中央社)