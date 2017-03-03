陸旅遊局出招 赴韓遊提示：慎選目的地
在南韓計畫部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）觸怒中國大陸之際，大陸國家旅遊局今天發布「赴韓國旅遊提示」，其中提醒大陸民眾「慎重選擇旅遊目的地」。
大陸國家旅遊局在官網表示，最近一個時期，中國大陸公民入境南韓濟州島受阻事件急劇增多，部分被拒入境者在當地機場等候遣返時間較長，引起輿論和社會各界廣泛關注。
大陸國家旅遊局表示，對此高度重視，先後在北京約見南韓駐陸大使館、南韓文化院、南韓文化體育觀光部駐陸機構官員，就相關問題提出嚴正交涉。
大陸國家旅遊局接著提醒中國大陸公民，「清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地」。
大陸國家旅遊局提醒大陸民眾，赴韓旅遊須於行前認真、全面了解南韓入境政策，並根據要求準備好相關資料。如遇緊急情況、受到不公正對待或發生糾紛，可及時與駐當地使領館聯繫，並收集和保存相關證據，以便日後透過投訴或司法途徑解決。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。