戰火助孕 烏克蘭槍林彈雨卻現嬰兒潮

烏克蘭政府軍控制下的東部火線城市阿夫傑夫卡（Avdiivka）飽受戰火蹂躪，就在槍林彈雨聲中，奧蕾娜．高巴托娃生下她的第三個孩子。

法新社報導，40歲的高巴托娃（Olena Gorbatova）假裝屋外的攻擊只是為了慶祝她生下女寶寶米若絲拉娃，藉此讓自己保持平靜。「米若絲拉娃」（Myroslava）在俄語和烏克蘭語的意思是「將榮耀歸於和平」。

高巴托娃在戰事下的生產並非特例。二月初，就在戰火奪走數十條生命的同時，阿夫傑夫卡也出現迷你嬰兒潮。醫生說，這是因為人們在壓力下會想做愛做的事，以及壓力導致女性荷爾蒙的改變。

婦科醫生柯蒙申科（Svitlana Khomchenko ）告訴法新社，在這個破敗而部分廢棄、人口不到2萬的城鎮，「近年來，我們為一些年逾40歲的婦女接生過」。

柯蒙申科說：「這些家庭多年來一直嘗試生育卻不成功。一些原本被認為不能生育的夫婦現在卻有了孩子。」

「結果就是，壓力成為成功的條件。」

戰爭迷霧（fog of war）意味沒有實際科學研究可以解釋，為何遭逢災禍打擊時，伴侶之間會有更多性事，以及為何婦女似乎更容易受孕。

柯蒙申科僅引用了她既有的統計數字。

戰事開始降臨的2014年，阿夫傑夫卡有45名婦女生產，2016年則有110個新生兒出生。這個數字幾乎是2014年的兩倍，而且許多當地民眾為避難已逃往這個前蘇聯國家其他地方。（譯者：中央社周慧盈）1060303

(中央社)