女學生學測73級分 愛推理選擇從警
宜蘭縣國立羅東高中學生侯思筠在學測時拿下73級分好成績，但她不想進入人人稱羨的國立知名大學，只因愛看推理小說，日前報名中央警察大學，一心想當刑事警察。
中央警察大學今年度招生從3月1日至3月22日。侯思筠原本可望進入人人稱羨的台清交等國立知名大學，她卻放棄這樣的選擇，在警大受理網路報名的第一天，就決定報名。
警大招生團隊今天也在教授許福生帶領下，來到羅高舉辦招生說明會，吸引不少有意願的學生聆聽。
侯思筠表示，她的父親是公務員，母親是退休教師。自己從小就喜歡觀察思考、愛看日本推理小說，也愛看名偵探柯南等推理動漫，因此對警察職業擁有濃厚興趣；雖然母親建議她選擇鑑識類科系就讀，但她未來想選擇警大刑事警察學系。
「我相信我可以克服」她說，雖自知刑警工作會很辛苦，又有一定程度的危險，但還是想走第一線，也可學習過去一直沒有機會接觸的柔道、鍛鍊體力，有自信未來可以勝任。
許福生說，以侯思筠學測成績表現想要進入警大，「這絕對沒問題」。1060303
(中央社)
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