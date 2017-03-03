員林晚間罕見「送肉粽」引魂 夜校提前放學勿恐慌

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員林市區今晚深夜將舉行罕見的「送肉粽」民俗儀式，事前引發網友在臉書社團熱議。當地里長表示，負責的葬儀業者已通知沿路店家居民；為了怕學生心理不安，員林家商進修學校，也決定讓學生少上一節課，提前至晚間9點放學。

員林市相關的臉書社團，近日流傳一則3日周五晚將辦理「送肉粽」儀式的貼文，網友獲悉後議論紛紛，有人不斷求證、有人擔心剛好下班會遇到，也有人質疑此儀式行經市區南邊鬧區和學校，公家機關應事先公告，讓人提早準備。

民間「送肉粽」習俗往昔多在鹿港等沿海鄉鎮較盛行，當有人因上吊身亡時，家屬除舉辦告別式，還會請來法師辦法事，將懸吊亡者的繩索一路送至海邊焚毀。

民生里長黃國楨指出，儀式行經路線從永昌街行經中正路或萬年巷，再轉往東西向76線快速道路，一路西行送至鹿港海邊，晚間9點30分會先在亡者家中進行引魂等儀式，隊伍大約近11點左右出發。

由於路線途經員林鬧區中正路，也會經過員林家商，校方為此讓夜間部學生提前放學，叮囑學生盡快回家勿逗留，避免年輕學子因此產生心理不安。

具有道長身分的員林市衡文宮主委陳明仁說，「送肉粽」跟一般的「路祭」、「燒王船」類似，都是種淨化儀式，「把不好的東西送出去，讓其他人居住、出入平安」，若事先知曉路線，建議在法事時間避開那些路段，若真的不小心遇到，只要從後方繞過迴避即可，不必太過恐慌。

(中時)