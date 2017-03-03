人大代表、騰訊CEO馬化騰為兩會提出7項建議

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據騰訊新聞報導，中國廣東省人大代表、騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰為今年中國兩會帶來7項建議，分別為「發揮協同創新優勢，打造粵港澳世界級科技灣區」、「加強未成年人健康上網保護體系建設」、「加強大數據環境下個人資訊安全保護」、「全面推進中國海綿城市建設」、「充分發揮數位內容產業競爭力，掌握全球文化產業主導權」、「大力發展數位經濟，推進網路強國戰略」、「支持深圳加快建設國際科技、產業創新中心」。

(工商)