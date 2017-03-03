女大生流連忘返受困彌陀寺 警安撫救援
呂姓女大學生被嘉義8景之一彌陀寺內的美色迷惑而受困，入夜寺內四下無人，卻寒意沁人，她求救無門，警助脫困。
呂大學生幾天前的下午4時許，獨自到嘉義8景之一的古剎彌陀寺散心，被眼前的八掌溪落日美景、寺內的幽靜氣氛而迷住，流連忘返，直到太陽下山，夜幕低垂，寒意沁心，她才發覺寺內四下無人，大門緊閉，被鎖在佛寺內，不能出去了。
呂女四處找尋人跡，但白天即頗為幽靜的彌陀寺，入夜後遍尋不著人影，呂女急得驚惶失措，急中生智，打110求助，新南派出所警員劉耀志及陳昆皇獲報，於6時20分許趕往察看，與呂女隔著大門交談，安撫她不安的情緒。
劉員到處察看，好不容易在1張海報上發現連絡2支電話，但輪流打這2支電話都沒有人接聽，劉員持續打了約10分鐘，終於有人接聽，數分鐘後有人出來開門，並說明該寺有公告開放時間至下午6時。
(中時)
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