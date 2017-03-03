代表質疑預算浮濫 元長農會：依法編列並無不法

元長鄉農會多位代表及會員討論預算書內的疑點。（許素惠攝）

元長鄉農會代表李長春、李重直（前右一、二）等人抗議該農會目前掌會務者諸多專斷作為。（許素惠攝）

元長鄉農會完成理監事改選，但代表李重直等指控該會阻止會員發言，以及員工福利與總幹事特支費等多項預算浮濫黑箱，除要求縣府處理，也揚言訴諸法律。總幹事李美容強調，一切依法編列，並受金管會監督，並無不法。

李重直逐一羅列指出，去年員工福利600多萬元，足足比往年增加高達327％，今年預算竟又增至700多萬元，若農會賺錢，員工雨露均霑還說得過去，但據了解，高績效的好處只分給少數人，尤其總幹事年特支費更高達近百萬元。

李重直說，他在會員代表大會提出質疑，部分理事竟逕自宣布散會，有違議會程序，完全漠視代表監督職權。

84歲的代表李長春也表示，他年事已高，還獲農友支持選上代表，主要想為農民發聲，會員代表會上卻被阻止發言，實在離譜，置農民權益於何地，希望縣政府出面處理，否則不排除訴諸於司法。

李美容回應，所有預算與決算全依規定編列，並有金管會等相關單位定期查核監督，而支資費也依農會薪點規範執行，全國農會都一樣，並無不當。理事會與會員代表會各有不同職權，當天部分代表提出的質疑，農會相關部門主管都有說明，會議開到一半，有很多代表離席，會場人所剩無幾，才會宣布散會。

縣農業處長張世忠表示，將會對元長農會當天議程深入了解，若有違失將依法處理。

(中時)