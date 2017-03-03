學者李隆生：國民黨2020要贏小英 有兩大關鍵
2020國民黨能再重拾政權？台中科技大學國貿系教授李隆生指出，蔡英文去年剛當選時，大家都認為民進黨可能會執政8年，如今民進黨執政不佳，現在看來2020國民黨還是有一絲機會，這也是這麼多藍營大咖搶選國民黨主席的原因。他更直指國民黨要東山再起有2大關鍵！
首先要喚醒經濟選民，要讓台灣走上國際視野、開放，而非只想著小確幸。台灣近20年，藍綠惡鬥內耗、經濟發展裹足不前，而台灣經濟病這麼重，要好很難，沒有政權要對症下藥，因為治療過程很痛、效果很慢。
李隆生點出，國民黨如果執政，兩岸關係會比現在好很多，台灣對外連結的狀況會比現在更好，對外連結能創造經濟成長，但不能保證改善所得分配，國民黨必須要比民進黨更關心基層弱勢，才有辦法洗刷馬政府8年所推動的經濟成長，似乎成果只集中在少數人的印象。
再來是新的國民黨主席要洗刷「外來政權」的質疑，否則2020大選還是很難再度政黨論替。李隆生強調，民眾對綠色執政的包容度比較大，會認為綠營執政是自己人，因為民進黨將國民黨塑造成是「外來政權」的意象很成功。因此，新任國民黨主席也要正面論述「外來政權」的質疑，因為台灣長期在民進黨宣傳之下，對於外省籍有不公平的對待。例如你質疑馬英九賣台，會有很多人相信，但質疑蔡英文賣台，相信的人就會變很少，這就是外省人的原罪。
李隆生強調，在當前台灣瀰漫一股恐中、反中情緒，如果國民黨主席無法洗刷「外來政權」的質疑，在2020大選還是一樣拿不回執政權。
(中時電子報)
文章來源：李隆生為國民黨把脈 東山再起兩大關鍵
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