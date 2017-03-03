林書豪、布萊恩來台都愛 名飯店「好料」是…

台北W飯店餐飲部時訊達人Viviana揭曉NBA球星最愛的健康特餐。(記者李弘斌攝)

過去接待過NBA籃網主控林書豪、湖人傳奇球員布萊恩(Kobe Bryant)以及WTA台灣賽網壇女將，台北W飯店準備的「好料」備受球員喜愛，近日終於揭開「運動員最愛健康特餐」的神祕面紗，讓球迷也有機會嘗鮮。

今年起贊助台灣網球新秀李亞軒，W飯店的運動活力(FUEL)，各處都能見到巧思。曾為「W之星」李亞軒設計專屬健康便當，美籍主廚馬喬許 (Joshua Marshall) 領軍的餐飲團隊，為選手特地設計運動員最愛健康特餐「低溫烹調雞胸肉」、「青蔬鮭魚」是不少球星來台必嘗，雷霆韋斯布魯克(Russell Westbrook)也是其中之一。

由於喬許是田徑、美式足球選手出身，更了解運動員需求，「低溫烹調雞胸肉」以和風洋膳為概念，柔嫩肉質以少許鹽調味，加上料理精髓所在松露高湯，佐香烤野米及燉杏包菇，「青蔬鮭魚」則是水煮鮭魚搭配綠色花椰菜、番茄及胡蘿蔔，健康、美味特餐也是李亞軒賽前補充能量必備餐點。

台北W飯店網球無酒精特調「網球奇多」(Tennijito)。(記者李弘斌攝)

台北W飯店WTA賽為選手準備網球造型的馬卡龍。(記者林宋以情攝)

特製餐點之外，W飯店接待運動員更別出心裁，日前WTA台灣賽，選手房間內都細心準備網球造型的馬卡龍，讓網壇女將們愛不釋手。

結合網球要素，飯店酒吧也推出獨一無二的網球無酒精特調，「網球奇多」(Tennijito)是調酒mojito的變形，W飯店改為煎茶為基底的無酒精飲料，薄荷葉、檸檬及碎冰調製成口感清爽，搭配網球造型馬卡龍，讓運動風不僅在球場，也能在餐桌、酒吧感受活力熱情。

(中時電子報)