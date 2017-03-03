早敦煌壁畫3百年 遼寧漢魏墓壁畫出土
中國大陸遼寧省文物考古研究所指出，歷時3年，遼陽苗圃漢魏遺址百餘座漢魏墓葬出土，其中部分石室墓室內有彩繪壁畫。這些漢魏壁畫墓距今逾1700年歷史，比敦煌壁畫還早300餘年。
中新社今天報導，考古專家指出，遼陽苗圃漢魏遺址占地面積約12萬平方公尺，除百餘座漢魏墓葬出土外，還有1500餘件文物，包括變形四葉夔紋鏡、神人龍虎畫像鏡、銅印、鐵劍、錢幣等，以及大量甕、罐、壺等生活器具出土。
值得注意的是，部分石室墓室內有彩繪壁畫圖案，這些漢魏壁畫墓距今逾1700年歷史，比敦煌壁畫還早300餘年。
報導指出，在遼陽北郊發現的漢魏壁畫墓群，之前已被列為中國大陸重點文物保護單位。壁畫用彩色顏料直接繪製於石板上，有人物、車馬等圖案，造型古樸，栩栩如生。
考古專家表示，遼陽地區的漢魏壁畫墓形成年代早，歷史跨度大，從東漢晚期至魏晉時期，延續兩、三百年時間。這些豐富多彩的壁畫直接反映當時社會生活狀況，是瞭解和研究漢魏時期遼東歷史的珍貴資料。1060303
(中央社)
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