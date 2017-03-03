憂部署薩德陸報復 韓股收黑

我要評比

美國在南韓部署飛彈防禦系統觸怒中國大陸，南韓企業首當其衝，而在媒體披露北京當局禁止旅行社銷售赴韓旅遊行程後，韓股聞訊挫跌收黑。

路透社報導，大陸可能切斷南韓觀光財源，拖累韓股走勢，Kospi指數收跌1.1%，其中化妝品、零售和汽車類股跌幅最大。

化妝品公司「愛茉莉太平洋」集團（Amorepacific）收盤重挫12.7%，創下2年多來新低；新羅酒店（Hotel Shilla）狂瀉13%。

現代汽車（Hyundai Motor）則因大陸社群媒體流傳1輛現代汽車被砸照片，而致終場收跌4.4%。

南韓外交部發表聲明說，現正查證媒體報導的大陸赴韓旅遊行程銷售禁令。

南韓第五大企業樂天集團（Lotte）在同意換地提供美國飛彈防衛系統用地後，也面臨大陸方面擴大抵制。

樂天集團旗下樂天百貨（Lotte Shopping）今天收跌近1%，本週累計跌幅逾10%。樂天食品（Lotte Food）和樂天旅遊（Lotte Tour Development）跌幅超過7%。

擁有超過120個會員的北京超市供應企業協會據報也打算採取報復行動。

消費者2月26日也在東北吉林省發起抵制行動，在樂天超市前面高掛「樂天支持薩德、馬上滾出中國」的抗議布條。1060303

(中央社)