修杰楷運動不忘打扮 笑說咘咘有二頭肌

藝人修杰楷喜歡運動，不管是運動、遛狗、遛小孩都注重打扮，以簡單明亮的色系搭配兼顧時尚與運動；他前幾天發現，愛拉單槓的女兒咘咘可能有二頭肌，還認真研究起女兒的線條。

藝人修杰楷與極限運動家陳彥博今天出席運動品牌代言活動，談到運動穿搭，修杰楷聊到跟老婆賈靜雯一樣，喜歡同色系明亮的穿搭，不需要複雜的拼接裝扮，簡單就能穿得很好看。

就算籃球、跑步成績不是最出色，修杰楷說，自己運動還是會很注重打扮，「專業跟時尚都要兼顧」，他也笑說，就算遛狗、遛小孩都不會放過打扮的機會；只有接送小孩、躲在車上的時候，才會容許自己邋遢一下。

修杰楷愛運動，愛女咘咘好像也有受到一些感染。修杰楷笑說，咘咘非常喜歡吊單槓，朋友也都說咘咘好像已經有二頭肌，讓修杰楷非常仔細認真研究女兒二頭肌的線條。

如果要推薦夫妻、情侶可以一起的運動，修杰楷推薦爬山類運動，天氣好的時候可以吸收芬多精，入手門檻也不算太高。他說，雖然老婆賈靜雯現在待產中，每天都會固定外出散散步，孩子出生後也約定好兩人要一起去運動。

至於何時會想要接拍新戲，修杰楷說，其實自己是沒辦法一心多用的人，如果外出拍戲還是會擔心家裡的狀況，覺得要等到孩子們都安頓好之後，才會考慮外出拍戲；如果有新戲，想挑戰反派、不一樣的新戲路。

說到運動，修杰楷坦言自己在徒步冒險等項目上還是新手，能夠跟仰慕已久的陳彥博同台，其實非常激動。陳彥博則分享，其實出國看了這麼多高山、雪地、荒漠，最美的地方還是台灣。

他認為，真正的冒險不一定要去新的地方，「心」的探險就可以帶來完全不一樣的感受。預備好知識、技術、裝備，在台灣就可以有很美好的體驗。如果要挑選裝備，他建議還是挑選輕量、防水及透氣快乾等特質，最適合外出探險。1060303

(中央社)