美在台商務拜會澎湖 盼加強交流

我要評比

美國在台協會商務總監張德莊今天拜會縣長陳光復，希望能促進美國與澎湖之間商業投資，縣長期盼未來能在澎設立商業辦公室，提升交流熱度，讓雙方商業往來聯繫更加密切。

張德莊今天是在美國在台協會高雄分處商務組長方慧良陪同下，拜會縣長陳光復，瞭解澎湖環境現狀與未來發展，對澎湖在環保、能源、海洋生態與遊艇方面都有良好發展，期盼未來有機會能和澎湖合作，台美在經貿往來關係，更上一層樓。

縣長陳光復表示，澎湖有90個島嶼，目前正推行海洋觀光與遊艇結合，馬公第一漁港轉型遊艇碼頭基地，預計今年6月推出「台澎遊艇生活節」，未來將有「跳島旅遊」，期待能在澎湖能設立美國在台協會澎湖商務辦公室，促進雙方商務交流。1060303

(中央社)