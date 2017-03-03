美在台商務拜會澎湖 盼加強交流
美國在台協會商務總監張德莊今天拜會縣長陳光復，希望能促進美國與澎湖之間商業投資，縣長期盼未來能在澎設立商業辦公室，提升交流熱度，讓雙方商業往來聯繫更加密切。
張德莊今天是在美國在台協會高雄分處商務組長方慧良陪同下，拜會縣長陳光復，瞭解澎湖環境現狀與未來發展，對澎湖在環保、能源、海洋生態與遊艇方面都有良好發展，期盼未來有機會能和澎湖合作，台美在經貿往來關係，更上一層樓。
縣長陳光復表示，澎湖有90個島嶼，目前正推行海洋觀光與遊艇結合，馬公第一漁港轉型遊艇碼頭基地，預計今年6月推出「台澎遊艇生活節」，未來將有「跳島旅遊」，期待能在澎湖能設立美國在台協會澎湖商務辦公室，促進雙方商務交流。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。