匯豐女子高球賽 龔怡萍次輪並列55名
台灣高球女將龔怡萍在匯豐女子錦標賽次輪打出3鳥、1柏忌、1三柏忌的73桿，兩輪合計147桿成績並列55名。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4619萬元）的匯豐女子錦標賽（HSBC Women's Champions），當地時間2日起在新加坡進行4回合共72洞的賽事。
本次唯一參賽的台灣選手龔怡萍，首輪打出3鳥、5柏忌的74桿並列49名，次輪她雖抓下3隻小鳥，但也吞下1個柏忌，並在第8洞吞下一記三柏忌，交出73桿成績，目前以兩輪合計147桿成績並列55名。
2016年里約奧運金牌韓國選手朴仁妃（Inbee Park）首輪打出5鳥、0柏忌的67桿，今天她抓下7隻小鳥，但在第12洞吞下雙柏忌，兩輪合計低於標準桿10桿的134桿成績躍居領先位置。1060303
(中央社)
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