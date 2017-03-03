司法院批陳師孟發言 傷害司法

前總統府祕書長、監察委員被提名人陳師孟，昨天指不當黨產歸零受阻，元凶就是受黨國遺毒化不肖司法官員；對此，司法院今日發表聲明嚴正抗議，對於陳師孟的發言不能贊同，並憂心他的這些言論可能造成司法傷害。

(中時)