樂齡族自製便當，賺出國旅費

常樂園長輩下廚趕製便當，賺自己的旅費。（廖素慧攝）

銀髮族拚自己的旅費自己賺。嘉義市居家服務中心常樂園的長輩，預定5月到日本神戶觀摩日照中心，出國旅費約30萬元，長輩們自製自售「大齡便當」，自賺旅費，今天接到200個便當的大筆訂單，下廚趕製便當很來勁。

中正大學社會福利學系承辦衛福部長照2.0與社區長照體系論壇，向常樂園訂購200個「大齡便當」，洪周明珠、張黃淑霞、林光惠、陳正治、蔡美芳等5位長輩，在廚房裡忙得不亦樂乎，準備200個便當不喊累。

嘉義市居家服務中心主任林玉琴表示，常樂園是嘉義市C級巷弄長照單位，5月將帶著長輩們至日本神戶雪梅日照中心交流，約需30萬元經費，目前有6000元基金，讓長輩自製便當賺旅費，促進長輩活動力，延緩老化，也有成就感，歡迎各界以實際行動支持，訂購便當洽詢電話（05）2277957。

(中時)