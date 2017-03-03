竊賊闖空門踩破採光罩　失足跌落就逮

草屯鎮張姓男子虎山路闖空門行竊，失足從3樓跌落2樓採光罩，見警趕到高舉雙手投降。（圖／草屯警分局提供）

張姓男子想學飛簷走壁，但失足墜樓，讓警方順利逮人。（圖／草屯警分局提供）

張姓男子闖空門失足被警方逮捕，圖為他作案用的菜刀。（圖／草屯警分局提供）

南投縣草屯鎮42歲張姓男子，因失業欠錢，將歪腦筋動到鄰居上，昨晚帶著菜刀爬上虎山路一處民宅3樓試圖闖空門，卻跌落2樓採光罩進退不得，巨大聲響引來鄰居注意，當場報警逮人。

警方調查，42歲張姓男子無前科，因失業缺錢花用，想到鄰居家行竊，他事先多次勘查距離住家50公尺外的虎山路民宅，屋主因台北、南投兩地跑，他認為對方不在家，想要趁機行竊。

昨晚10時許，張嫌帶著菜刀從隔壁樓層爬上該民宅3樓想闖空門，卻失足跌落2樓的採光罩，當場掛彩後，鄰居聽到轟隆巨響趕緊察看，發現可疑男子卡在屋頂，立即報警。草屯派出所員警到場，爬上隔壁樓層，發現張嫌因受傷動彈不得，他見到警察立即丟下菜刀高舉雙手投降，員警請求消防隊支援伸縮鋁梯，將嫌犯帶下。

張嫌進警局接受偵訊，屋主聞訊趕回，發現2樓採光罩破一大洞，不排除求償，警方依竊盜、毀損等罪嫌移送法辦。

(中時)