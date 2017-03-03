北京天壇公園衛生紙遭打包 園方：繼續供應
北京市天壇公園的廁所內免費提供衛生紙，但卻遭一些民眾「打包」帶走，園方3日回應稱，不會取消免費衛生紙。
《新京報》快訊，一些民眾看到廁所內提供免費的衛生紙，竟然一天跑好幾趟，打包衛生紙帶走。
天壇公園黨委書記董亞力說，公園是從2007年開始推出免費廁紙服務，至今已有10年，目的是方便遊客，但在措施實行之初，就存在過度使用的問題，員工勸阻也存在困難。
園方認為，造成廁紙過度浪費的原因在於園內遊客數量大、周邊居民區多，頻繁拽紙，來回多趟過度使用的，以市民居多。
(旺報)
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