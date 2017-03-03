李連杰14歲女兒近照曝光 眉眼笑容激似爸

李連杰近年熱衷於公益活動。（圖／中時資料照）

李連杰公開14歲女兒Jada近照，被指和爸爸極為神似。（圖／取材自李連杰微博）

李連杰16歲女兒Jane去年7月難得露臉，大眼被讚有媽媽利智的韻味。（圖／取材自微博）

功夫巨星李連杰和第二任妻子利智，婚後生下2個女兒，繼先前16歲大女兒Jane在公益演講露面，今（3日）他也公開14歲二女兒Jada的近照，同樣擁有一雙水靈大眼，被大家直誇漂亮，不同姐姐有媽媽利智的韻味，Jada被指較神似爸爸。

李連杰近年積極投入公益活動，連帶女兒也一起做公益，去年7月Jane在慈善活動分享從事環保的心得，大方知性的模樣，一度在網上造成熱議，而李連杰今在微博發文，感謝公益組織邀請Jada參與為聽障兒童發聲的愛心活動，並附上一張女兒的近照，只見Jada長髮及腰，和姊姊都有一雙水汪汪大眼，散發青春少女氣息。

另外，不少網友認為Jada笑起來的神韻，和李連杰極為神似，紛紛表示「果然是親生的」、「眼睛、嘴巴都好像爸爸阿」，更有人打趣在底下留言，搶著喊李連杰「岳父大人」。

(中時電子報)