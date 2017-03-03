美國在台協會商務總監張德莊 拜會澎湖縣府

美國在台協會商務總監張德莊3日上午，在美國在台協會高雄分處商務組長方慧良陪同下，前往縣府拜會澎湖縣長陳光復，希望能促進美國與澎湖之間商業投資更上一層樓，陳縣長表達熱烈歡迎之意，期盼未來能在澎設立商業辦公室，提升商業交流熱度，讓雙方商業往來聯繫更加密切。

張德莊表示，他主要任務使台美經貿往來關係更上一層樓，此行目的瞭解澎湖環境現狀與未來發展。據瞭解澎湖在環保、能源、海洋生態與遊艇方面都有良好發展，美國廠商有相關產品與技術能提供給澎湖參考，希望有機會能和澎湖合作。

陳光復表示，澎湖有90個島嶼，目前正推行海洋觀光與遊艇結合，第一漁港將轉型遊艇碼頭，預計今年六月將正式開幕，未來將有「跳島旅遊」。期待未來在澎湖能設立美國在台協會澎湖商務辦公室，促進雙方商務交流。

包括建設處處長洪棟霖、美國在台協會高雄分處貿易推廣企劃謝宗廷等在場陪同，雙方對於台美商業貿易意提交換意見。

(中時)