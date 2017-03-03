世新事件 陸：陸生來台理應有良好環境

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世新大學簽署承諾書引爭議。中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，陸生赴台就讀「理應有一個良好的學習生活環境」。台灣某些人「政治炒作，橫加干涉，只會傷害兩岸教育交流」。

馬曉光是在答覆媒體詢問時，以書面作上述表示。

馬曉光說，中國大陸歷來鼓勵兩岸青年加強交流，陸生赴台就讀「理應有一個良好的學習生活環境」。兩岸相關大學院校在安排陸生赴台學習時，本著「對學生負責的態度」，透過「自願協商」，以「適當方式」保障他們的學習不受政治干擾，「應該予以充分尊重」。

他表示，台灣「某些人對此進行政治炒作，橫加干涉，只會傷害兩岸教育交流」。1060303

(中央社)