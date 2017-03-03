簽署承諾書惹議 中華大學發聲明
多所大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議。中華大學對此發出聲明，強調交流活動與政治無涉及，且該承諾書僅為提供給師生之說明。
世新大學與中國大陸交流時，簽署承諾書保證不從事「一中一台」等活動惹議，立委今天又爆料清華大學也曾簽署。教育部今天表示，目前掌握有多校曾簽署類似文件，但樣態不一，包括中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、清大、世新至少6所學校有簽署類似文件。
中華大學對此發表聲明，與對岸學校之任何正式書面協議，均按法令規定事前向教育部申報核准；而承諾書內容並非與合作學校新訂或補充之協議，僅為提供給師生之說明，故不需再向教育部進行申報程序。
校方也說，為讓對岸師生能夠順利通過審批程序，來台參與研修與學術交流活動，學校提供承諾書，以利參與交流之師生向大陸台辦說明，交流活動與政治無涉及，並未違反兩岸人民關係條例。
中華大學強調，到該校短期研修之師生皆以專班方式教學授課，且課程內容僅有客製化專業訓練。1060303
(中央社)
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