好市多調漲北美地區會費

我要評比

美國第2大零售商好市多(Costco)周四盤後公布上季業績，營收與獲利雙雙遜於市場預期，為了提振獲利，好市多同時宣布調漲北美地區會費，一般會員年費從55美元調高至60美元，漲幅近1成，估計有3,500萬個會員荷包會多失血。

受到財報利空衝擊，今年來跑得比大盤還快的好市多股價應聲大跌，盤後跌落至170.40美元，重挫4.3％。

(工商)