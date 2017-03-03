芭樂達人劉秀寬 四季肥料都不同 創造好口碑

新港農民劉秀寬（中）種植芭樂有成，先後獲雲林縣議會、中華民國農會及新港農會致贈「芭樂達人」匾額。(劉秀寬提供)

芭樂達人劉秀寬，在肥料上下重本，年銷10萬多顆芭樂。（高錦如攝）

靠著一年四季使用不同肥料，打出好口碑，讓從不會種植的嘉義縣新港鄉農民劉秀寬，搖身一變芭樂達人，經朋友口耳相傳，熱銷北部，年銷10萬多顆芭樂，讓雲林縣議會、中華民國農會及嘉義縣新港鄉農會致贈「芭樂達人」匾額給她。

劉秀寬透露，芭樂要種得好，關鍵在肥料。她說，只要下田巡視就會吃芭樂來觀察是否要施肥，認為甜度不足就趕緊施肥，而肥料也依作物生長情形下去調整，因此一年四季的肥料都不同，一年花約1、20萬在肥料上。

「品質把關也很重要。」劉秀寬說，在肥料作把關的表哥相當嚴謹，因為她的肥料有加牛奶，有一次要讓表哥配肥料時，忘記帶牛奶，表哥跟她說，這樣配起來會不準確，品質將受影響，要就回去拿，否則不幫妳用。

在肥料上下重本及朋友口耳相傳，讓劉秀寬的芭樂熱銷北部，因為吃過她的芭樂都讚揚「清脆、還會回甘，吃起來像加入甘梅粉的芭樂，相當特殊。」先後讓雲林縣議會、中華民國農會及新港鄉農會致贈「芭樂達人」匾額給她。

(中時)