世新研修承諾爭議 國台辦：政治炒作傷害兩岸交流

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世新大學針對來台陸生簽訂「研修承諾書」，引起爭議，大陸國台辦3日首度做出回應，國台辦表示，兩岸高校本著對學生負責態度，透過自願協商，以適當方式保障學習不受政治因素干擾，應予尊重，對於有些人進行政治炒作，只會傷害兩岸教育交流。

國台辦發言人馬曉光3日表示，大陸歷來鼓勵兩岸青年加強交流。大陸學生赴台就讀，理應以一個良好的學習生活環境。兩岸相關高校在安排大陸學生赴台學習時，本著對學生負責的態度，通過自願協商，以適當方式保障它們的學習不受政治因素干擾，應該予以充分尊重。

馬曉光指出，台灣方面某些人對此進行政治炒作，橫加干涉，只會傷害兩岸教育交流。

(旺報)