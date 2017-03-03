世新研修承諾爭議 國台辦：政治炒作傷害兩岸交流
世新大學針對來台陸生簽訂「研修承諾書」，引起爭議，大陸國台辦3日首度做出回應，國台辦表示，兩岸高校本著對學生負責態度，透過自願協商，以適當方式保障學習不受政治因素干擾，應予尊重，對於有些人進行政治炒作，只會傷害兩岸教育交流。
國台辦發言人馬曉光3日表示，大陸歷來鼓勵兩岸青年加強交流。大陸學生赴台就讀，理應以一個良好的學習生活環境。兩岸相關高校在安排大陸學生赴台學習時，本著對學生負責的態度，通過自願協商，以適當方式保障它們的學習不受政治因素干擾，應該予以充分尊重。
馬曉光指出，台灣方面某些人對此進行政治炒作，橫加干涉，只會傷害兩岸教育交流。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。