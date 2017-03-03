打造綠能籌設彰化電廠 彰縣府辦座談會
彰化縣政府決心推動綠能，縣長魏明谷積極籌備彰化電廠，今天邀請中央智庫及專家學者舉辦座談會，縣府一級主管全出席，透過知識的傳遞，從法規、實務面一步步落實，縣府也研擬制定相關再生能源自治條例，延伸發展更多公民能參與的綠能事業。
魏明谷表示，推廣綠能不能只於道德層面，要全面在生活中落實，得從法規、實際面來打造。行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，政院已責成經濟部標檢局進行規劃，將與地方合作，發展綠電憑證之認證機制和交易平台，創造綠電市場化的有利條件。
清大科法所長范建今天介紹日本怎麼透過成立綠色基金，組成民營電力公司的具體作法等，提供了珍貴的行動參考依據。
台科大智慧財產學院長林瑞珠指出，隨國際《巴黎協定》生效，碳權和排碳成本已為廠商日益關注，再生能源所產生的碳權應進行合理的評估，並建立交易體系。
魏明谷表示，推動綠能，期望彰縣府和縣民一起創造財富，計畫成立彰化電力公司，未來公司募集、營運或是碳權交易及綠能認證方面，賴專家學者提供寶貴意見。
魏明谷說，外商將與縣府簽訂投資備忘錄，彰縣外海整個風力發電投資金額已破兆，未來要進一步帶動公民參與，離岸風電運維產業，將納入漁業部門，加入離岸風電的運維產業發展，使漁民能更積極參與彰化的綠能推動。
(中時)
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