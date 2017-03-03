曬廚餘飄臭味 居民薰半個月
住在台東市世紀國堡的民眾，近半個月都籠罩在廚餘的酸臭味中，居民向台東縣環保局投訴卻遲遲沒收到處置消息，不過環保局強調，已經與地主台東林管處、承租民眾現勘，明天中午過後將不會有味道。
世紀國堡是公寓式集合住宅，民眾反映春節過後就時常聞到廚餘的酸臭味，味道有時十分濃烈，但無法確認臭味來源，因此只能向環保局檢舉，但超過半個月都沒改善，只能戴著口罩、緊閉窗戶，自立救濟減少臭味瀰漫進屋內。
環保局環境衛生管理科指出，現場囿於風向，臭味有時候才會飄散到世紀國堡，稽查人員跑了好幾趟，用鼻子不斷聞嗅，最後才確定臭味來源是馬亨亨大道旁的一處竹園，經查地主為台東林管處。
民眾是向林管處承租土地使用，在竹園中曝曬廚餘、雞糞及有機肥料製成的肥料，要曬乾再使用，但酸臭味實在太濃烈，因此環保局要求民眾在今天中午前限期改善，否則將依法開罰。
(中時)
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