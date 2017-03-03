國光生技：董事長非官派 獨董非酬庸

國光生技今天聲明指出，國光生技為上市民營企業，董事及獨立董事均由股東會票選產生，歷任董事長亦從無官派。現有3位獨立董事符合功能需求，沒有酬庸情況。

媒體報導，財信傳媒董事長謝金河昨天在臉書發文指出，政黨輪替雖已將近1年，但前國民黨副主席詹啟賢仍持續擔任國光生技董事長，「小英總統好像在幫詹啟賢選黨主席」；謝金河說，國光生技的3位獨董朱雲鵬、薛琦和徐小波等都是前總統馬英九任內所聘任，但這3人都不是生技專才，「讓人有酬庸的聯想」。

國光生技今天聲明指出，謝金河文中指國光生技官股持股2成以上，已是國營企業性質，歷任董事長都是官派。事實上，國光生技為一上市民營企業，董事及獨立董事均由股東會票選產生，而歷任董事長亦從無官派。

國光生技說，上市公司獨立董事的功能主要為公司治理，以其功能需求應以具備財經及法律經驗背景者擔任。國光生技現有的3位獨立董事均為具有豐富財經及法律背景，完全符合上市公司獨立董事的功能需求，且依照公司制度獨立董事並未參與公司分紅，實無酬庸情況。

謝金河稍晚在PO文留言表示，詹啟賢致電說明國光生技董監與獨董是股東大會推舉產生，詹啟賢是出資的董事長，並非官派。而獨董則是依功能推薦而來希望代為澄清。

國光生技表示，感謝謝金河，也期盼外界勿再誤解、傳播，以免產生無謂紛擾。1060303

(中央社)