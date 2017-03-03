小行星命名YiLAN 宜蘭占宇宙一席地

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宜蘭代理縣長吳澤成今天表示，由中央大學天文研究所學者所發現並獲准命名為「YiLAN」（宜蘭）的1顆小行星，讓「宜蘭在宇宙之中也占有一席之地！」。

中央大學天文研究所鹿林天文台台長林宏欽、中央大學訪問學者博士葉泉志2006年8月12日共同發現太陽系中1顆小行星，經過10年的追蹤觀察與再度確認，它後來被命名為「YiLAN」（宜蘭）。

今天在宜蘭羅東成功國小孩童一起見證下，對外宣布「YiLAN」（宜蘭）命名去年獲得國際天文學聯合會通過。。

林宏欽說，「YiLAN」（宜蘭）小行星，每3.78年才會繞行太陽一次（軌道週期），離太陽最近時為3億公里，最遠時約4.2億公里。它在2006年8月12日被發現時，是在魔羯座附近，目前2017年3月位置則在蛇夫座附近。

此外，今年也是它被發現後，第三度運行來到當初被發現的位置。

「時機對了！」宜蘭縣政府說，縣政府將在今年10月承辦全國運動會，適逢「Yilan」小行星第三度繞行道當初被發現的觀測點，似乎也為全運會帶來了全宇宙的祝福，因此決定邀請出身宜蘭的中央大學校長周景揚與吳澤成於成功國小舉辦發表會。

中央大學天文研究所所長陳文屏說，命名星球必須要有意義，人名或是地名都可以，嘉義、南投、桃園等都曾採用過，但就是不可以政治人物命名。

吳澤成表示，「Yilan」小行星的發現讓宜蘭在宇宙中也占有一席之地，不只進一步開啟宜蘭學生探索天文奧秘的興趣，也為學子心中點亮一盞明燈，當他們探索浩瀚宇宙之際，都能胸懷寰宇卻時刻不忘宜蘭土地。1060303

(中央社)