WBC》林志祥首度先發 坦言有點緊張

中華隊內野手林志祥(中)今在熱身賽先發。(林勝發 攝)

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經典賽中華隊內野手林志祥，從澳洲移訓熱身賽開始，從未擔任過先發選手，今中華隊首場官辦熱身賽，林志祥扛下先發二壘手，他坦言，緊張一定會有，但很開心，一定會做好自己該做的事情。

林志祥從2015年的世界棒球12強，到今年的經典賽，入選國家隊大多擔任守備組功能性球員，熱身賽至今也都未曾先發過，不過今首度先發，他指出，在中職實自己也都是先發，不過進到中華隊大多都是擔任板凳球員，所以會擔心沒有比賽的感覺，就是盡量在室內多做打擊練習。

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這也是林志祥首度來到巨蛋型棒球場打球，他說，感覺彈跳速度快很多，天花板也有可能會吃掉飛球，都需要趕快適應，他也提到，會緊張，但就是好好享受比賽，做好自己的本分。

(中時電子報)