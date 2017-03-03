林心如產後2個月首亮相！開高衩美腿辣翻
最近升格當媽的林心如，產後不到2個月，首度現身大陸公開活動，一襲開高衩白色禮服襯托出她瘦身有成的好身材，極速剷肉的功力令人驚艷，不過林心如對此仍不滿意，表示還有恢復的空間。
林心如果然天生麗質，以40歲高齡產婦之姿剖腹生下女兒，卻僅憑不到2個月的時間就成功恢復到產前好身材，令粉絲讚嘆不已，直呼：「女神就是女神，恢復好快！」
而林心如受訪時也透露未來工作計畫，表示下半年就會有新戲開拍，但工作不會把寶寶帶在身邊，不過她會平衡好時間，會分配較多時間在家庭上。升格當媽的林心如，也很滿意現在的狀態，笑稱現在很幸福，而今天也是自己第一次離開女兒，很想她。
(中時電子報)
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