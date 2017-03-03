執行署台南分署 名牌休閒鞋大俗賣

法務部行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，7日下午3點起將在台南分署二樓拍賣室舉辦不動產、動產法拍會，法拍品項除有賓士高級轎車外，還有88雙名牌休閒鞋。

此次台南分署除將公開拍賣多筆不動產，也將拍賣柚木沙發組1組、賓士汽車（1997年份）及名牌休閒鞋88雙等。其中，柚本沙發組本次是第2次拍賣，價格將直接下殺5折；至於88雙名牌休閒鞋，為讓民眾有撿便宜的機會，台南分署也將改變拍賣方式，讓民眾可以一次購買一雙，甚至還可以讓民眾試穿，觀迎有興趣民眾到場搶購。

(中時)