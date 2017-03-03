安定保安宮開漳聖王　6日返大陸漳州謁祖尋根

台南安定保安宮供奉的開漳聖王超過300年歷史。(莊曜聰攝)

保安宮開漳聖王6日將返大陸漳州謁祖尋根。（莊曜聰攝）

廟方製作宗教文創品作為紀念。（莊曜聰攝）

近年來兩岸宗教交流頻繁，台南安定保安宮所奉祀的開漳聖王，即將在6日起駕回大陸漳州進行謁祖尋根之旅，在該廟宇歷來的祭典活動中，開漳聖王僅是陪賓，這次成為祭典主角，信眾都相當開心。

保安宮主委陳朝明表示，保安宮創建於1796年，經過多次搬遷與重修才在現址，當初建廟時廣納18個村莊家戶中所供奉的神尊，因此成為台灣罕見的由保生大帝、天上聖母(媽祖)雙主神同時鎮殿的廟宇，另外還有池府、溫府及開漳聖王同祀，有民眾說，就像個神明聯合國，也是安定地區獨特的宗教文化。

保安宮共有10個角頭，分屬王、蔡、歐陽、徐、陳等姓氏，陳氏雖僅是其中1個小角頭，但卻是當地奉祀開漳聖王的起源，神像在明鄭時期就從大陸福建迎來，其金身並非雕刻，而是泥塑而成，置放神像的神龕是由檀木打造，全以榫接方式組合，估計也有近200年歷史。

去年順利擔任爐主的保安宮總幹事陳建誥恰好是陳厝角出身，他曾向神明發願，若當上爐主將安排開漳聖王返鄉謁祖，後續詢問神明相關事宜時，一連出現好幾個聖筊，便積極籌備，最後決定3月6日前往大陸，11日再返安定遶境。

(中時)