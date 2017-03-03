失智老婦迷路 蘆竹警幫忙回家

蘆竹分局南竹所員警呂其上接獲民眾來電表示，有一名失智的老婦人在奉化、忠孝西路口，不知家住哪裡、如何回家，請求警方到場協助，經警方到場了解後，以M-POLICE即時照片比對後得知身分，找到家屬，順利協助她回家。

(中時)