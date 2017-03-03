警大至宜蘭招生 延攬優秀學生
中央警察大學每年都會到高中進行招生宣導，由公關室主任許福生親自來到羅東高中，題供相關資訊延攬優秀同學如願進入警察大學，畢業後貢獻社會，今年度招生即日起至22日止，採網路報名。
一同回到羅東高中宣導的校友，現在正就讀中央警察大學外事系二年級的張劭瑋說，當初原本考上交通大學，選擇就讀警察大學，是考量希望減輕家裡負擔，而且透過警察大學的教育訓練，讓自己變得更成熟穩重，處事更周全。
羅東高中有2位已於警察大學畢業的校友，在警察大學服務，分別是校長秘書葉韋辰區隊長及學生總隊區隊長陳厚生，兩人皆是在警察大學成績優異，對於教育工作具有熱忱，故畢業後未選擇分發各警察機關服務，繼續留校服務。
(中時)
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