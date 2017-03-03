南迴公共藝術徵件 總經費2500萬

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山多平原少的台九線南迴段，將展開公共藝術設置計畫，徵選簡章已經公告，台東縣政府文化處指出，公共藝術品將成為媒介，串聯在地文化、歷史記憶等，並希望能帶動地方經濟發展，計畫總經費達到2500萬，歡迎藝術團隊或個人參加徵選。

文化處指出，南迴段有排灣、魯凱及漢人等族群，文化多元豐富，居民以農漁業為主要經濟活動，藝術作品能結合好山好水的大地景觀，希望能藉此帶動地方發展。

文化處表示，主辦單位將徵選出3組策展團隊進入決選，藝術家必須駐地超過1個月，與居民說明、溝通創作構想，甚至能引導在地居民共同創作，預計在明年5月前創作完畢，投標截止時間為4月4日下午5時前，相關徵選招標文件，可至文化部公共藝術網站下載。

(中時)