社會團體要求法令鬆綁 勞動部：研議納四周彈性工時
台灣社會福利總盟、台灣老人福利機構協會、勵馨基金會等社福團體今天上午聯合召開記者會，指社福產業長期與《勞動基準法》衝突，工時限定過於嚴格，讓社福團體在人力應用上面臨困境。勞動部回應，正在研議將社會團體勞工納入四周彈性工時。
勞動部表示，社會福利服務業於1998年間經指定為得適用《勞動基準法》第30條之1，也就是四周彈性工時的行業，但部分社會團體所從事的工作內容、性質雖與社會福利服務業有所類同，但因為行業別歸屬不同，不在指定適用範圍內，因此有社會團體申請適用四周彈性工時，去年底已經召開「勞動基準諮詢會」首次討論，但為衡平考量勞雇權益，將再行深入瞭解勞工的意見，儘速進行研議。
而社會福利服務機構輔導員，包括保育員、助理保育員，及監護工，已經為適用《勞基法》第84條之1規定，也就是所謂責任制，但是否將調整現行相關的工作時間審核參考指引，勞動部表示，將在搜集相關意見後，邀集相關團體、部會及專家學者，共同研商。
民進黨立委吳玉琴指出，勞基法是替「廠工」設計，但社福團體是照顧「人」，而非製造「產品」，需要長時間照顧陪伴兒少老障等弱勢，容易被勞檢開罰，「不可能工時一到，人丟著就跑了」，盼衛福部及勞動部協助解套。
勞動部也回應，社會福利事業屬照顧產業，以照顧服務為其主要業務內容，雖然工作有特殊性，但在考量其產業特性的同時，這類工作者及受照顧者的權益，仍應同受重視。
(中時)
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