提振麗江旅遊 從整治幹部傲慢做起
「愛來不來這種話，不是一個人的思想，是代表了一些人的思想，這是絕對不行的，會葬送麗江的旅遊！」雲南麗江市委副書記、市長鄭藝2日在麗江市政府全會上，怒斥麗江市一些幹部的作風，他說，麗江最近在旅遊、輿情等工作上的漏洞和問題，與「人的傲慢」不無關係。
中青在線網站報導，從去年年底以來，麗江不斷被推到輿論的風口浪尖，像是古城維護費遭質疑、女遊客被毆打毀容，及國家旅遊局嚴重警告麗江古城等。
加上《中國青年報》的評論稱，上面缺乏領導力，基層缺乏執行力，中層缺乏判斷力。此引起了麗江當局的高度關注，鄭藝說，這難道不是集體淪陷？這些評論難道不值得大家深思嗎？人家的評論蠻有道理。資源傲慢，說穿了，他更覺得是人的傲慢。
(旺報)
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