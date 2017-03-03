小模遭勒死 前男友：太相信朋友才遇害

陳姓外拍模特兒遭有多項前科的通緝犯程姓男子勒斃。死者的莊姓前男友今天說，她很單純又善良，就是因為太相信朋友才會遇害。

程姓男子缺錢花用，透過女友以工作名義，約出身宜蘭的陳姓外拍模特兒到台北市南港區廢棄商場，勒斃陳姓女子並盜取財物，隨即與女友南下台中市某飯店，警方循線逮人。

陳女屍體下午由家屬運回宜蘭縣立殯葬管理所（員山福園），她的母親強忍哀痛，為女兒處理後事，對外界的關心，只說「謝謝」。陳女的父親表示，「凶手實在太可惡了」。

死者的莊姓前男友說，過去他們在交往時，他就向她勸說，台北很亂，不希望她北上，也不希望她從事這項工作，但她堅持有自己想法。莊男說，前女友是個單純又很善良的女孩，就是因為太相信朋友了才會遇害。1060303

(中央社)